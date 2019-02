Ospedale di Bordighera ai privati, Ardenti (Lega): “Rimediamo ad anni di disastri fatti dal Pd”

Imperia. Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini, si esprime sulla questione che vede privatizzati gli ospedali di Albenga, Cairo Montenotte e Bordighera:

“Nella nostra regione, come nel resto d’Italia, ci sono sistemi pubblici e realtà private. Il centrosinistra storicamente li ha messi in conflitto con risultati fortemente penalizzanti per la cittadinanza ligure e italiana. Pertanto, ai penta stellati che ieri hanno criticato la privatizzazione degli ospedali di Albenga, Cairo Montenotte e Bordighera, dico solo di stare attenti a non ripetere i gravi errori del Pd.

Ieri il pubblico e il privato hanno i loro aspetti positivi e quelli negativi. Un buon amministratore ha il dovere di utilizzare entrambe le realtà, valorizzandone e facendone emergere la positività nell’interesse dei cittadini.

Se vogliamo fare una riflessione in campo sanitario, abbiamo una sanità pubblica che risponde molto meglio alle esigenze della comunità rispetto ad altri Paesi, ma ingessata dalla burocrazia ha costi enormi e tempi di reazione troppo lenti quando deve affrontare cambiamenti necessari per tutti.

Ben vengano, allora, l’utilizzo di realtà private che hanno tempi di reazione più rapidi e il giusto equilibrio tra pubblico e privato per garantire ai liguri le migliori cure. Regione Liguria è stata fino a oggi ideologicamente al palo rispetto ad altri territori mentre i nostri concittadini andavano a curarsi altrove.

L’impegno e il proficuo lavoro fatto finora ha lo scopo di invertire il trend e non indurre più i liguri a recarsi fuori dai nostri confini per cercare cure, come invece accadeva durante le amministrazioni di centrosinistra. Sono certo che i colleghi penta stellati Alice Salvatore e Andrea Melis presto si renderanno conto del nostro merito. Il vento è cambiato in meglio”.