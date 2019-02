Occupazione abusiva e possesso di merce rubata: la Polizia denuncia giovane straniero

Imperia. La Polizia di Stato ha denunciato un giovane rumeno per occupazione abusiva di immobile, ricettazione e danneggiamento aggravato.

L’attività di controllo del territorio ha portato questa volta alla denuncia ai danni di C.F.S, (classe ’95) chea aveva ricavato in un edificio all’interno di un’area demaniale nei pressi di via Littardi la propria abitazione rivelatosi, poi, essere anche un vero e proprio deposito di merce rubata.

A un primo controllo degli agenti effettuato in assenza dell’uomo sono stati recuperati numerosi capi di abbigliamento proventi di un furto in un noto negozio di Oneglia ancora in ottimo stato. Tutta la merce è stata riconsegnata al proprietario che alcuni giorni fa ne aveva denunciato il furto.

Nel corso della notte appena trascorsa, gli agenti sono tornati in via Littardi cogliendo il giovane nel sonno. Condotto, in questura è stato identificato e denunciato Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire se l’uomo sia anche l’autore del furto.