Nuovo direttivo cittadino del Partito democratico, tutti i nomi

Imperia. Si è riunito ieri sera per la prima volta il nuovo direttivo cittadino del PD dopo il congresso del due febbraio che ha sancito l’elezione unitaria a segretario di Domenico Abbo.

Nella riunione ieri è stata presentata la segreteria che affiancherà Abbo: ai già designati vice, Claudia Regina e Massimiliano Cammarata, si sono aggiunti Camilla Berio e Claudio

Todiere.

Un organismo leggero che avrà il compito di coordinare l’attività del partito chiamato ad intensificare la propria attività in vista delle Primarie del 3 marzo.

Il nuovo direttivo, costituito da diciotto persone oltre gli invitati di diritto, ha discusso sia degli appuntamenti elettorali che riguarderanno anche la città di Imperia (primarie ed elezioni Europee) sia della situazione amministrativa.

Gli interventi che si sono succeduti hanno evidenziato come il Pd imperiese debba ripartire dai punti programmatici non interamente realizzati nella passata legislatura, discutere nel merito le proposte e le iniziative della nuova amministrazione e prendere le posizioni che ne conseguono.

Sui principali temi (porto, acque, servizi alla collettività…) è stato ribadita la volontà di contrastare paventate ipotesi di privatizzazione. In merito alla vicenda degli asili nido è stato dato mandato al gruppo consiliare di approfondire la tematica in relazione ai dichiarati risparmi per acquisire gli elementi necessari a una disamina completa della problematica.

Per quanto concerne la raccolta differenziata, progetto che è bene ricordarlo è stato ampiamente sviluppato nella precedente consiliatura, il partito ha espresso dubbi su alcune modalità di attuazione compreso l’ inizio del nuovo servizio che, supportato dalla stessa struttura e dallo stesso personale, presenta carenze organizzative.

La segreteria cittadina Partito democratico

Componenti direttivo: Nedo Canetti, Franco Borzone, Sergio Barbagallo, Pino De Bonis, Riccardo Giordano, Alberto Giorgini, Simonetta Lippiello, Fiorenzo Marino, Franca Mezzera, Giovanni Trucco, Diego Staccioli, Giorgia Triglia, Alice Biondi, Marco Chiparo, Dario Agnese, Brunella Ricci, Lorenzo Lagorio, Tiziana Martini, più gli invitati: il segretario provinciale Pietro Mannoni, i consiglieri comunali Fabrizio Risso ed Enrica Chiarini, membri di segreteria e direzione regionale, Giovanni Barbagallo, Antonio De Bonis, Fulvio Vassallo, Giancarlo Manti, Giovanni Rainisio.