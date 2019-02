Imperia. Nasce l’Aicardi Assicurazioni: da oggi servizio e consulenza ancora più efficienti. “La nuova avventura parte dalla collaborazione con Nobis Assicurazioni, una realtà nuova sul territorio imperiese per allargare le opportunità e soddisfare al meglio le esigenze della nostra clientela”, dichiara l’agente generale Oscar Aicardi, “Immaginiamo un futuro di crescita e proprio sulla base di questo stiamo avviando un intenso programma di reclutamento di consulenti professionisti volto ad allargare la rete commerciale”.

Il 2019 è l’anno in cui si darà un nuovo volto all’agenzia di Oscar Aicardi coniugando esperienza e novità, l’obiettivo è garantire un servizio sempre più attento alla clientela e prospettive di carriera interessanti per le risorse all’interno del team.

Le agenzie Aicardi Assicurazioni si trovano a Sanremo, in corso Garibaldi 149 e a Imperia in via della Repubblica 51/53

