Mozione “antiaborto”, Il Popolo della famiglia a fianco di Baldassarre

Imperia. Il presidente della sezione imperiese del Popolo della Famiglia Nino Iraci si schiera a fianco del consigliere comunale di “Area Aperta” Orlando Baldassarre promotore della “mozione antiaborto” che sarebbe dovuta andare al voto in occasione della seduta di consiglio comunale in programma venerdì prossimo e che però ha sollevato in città un vespaio di polemiche dalle quali è scaturito il ritiro.

Baldassarre che alle Politiche dello scorso anno aveva fiancheggiato il partito di Mario Adinolfi salvo poi candidarsi alle amministrative con lo schieramento civico di Giuseppe Fossati, ha ritirato, infatti, la sua mozione. L’esponente della maggioranza che sostiene il sindaco Claudio Scajola ha, comunque, sempre rifiutato l’ etichetta di mozione “antiaborto”, definendola una azione a tutela della donna.

La marcia indietro di Orlando Baldassarre è stata la conseguenza della ridda di reazioni suscitate in città, in particolare da parte delle donne di sinistra, anche se non sono mancati distinguo all’interno della stessa coalizione di maggioranza.

«Nel testo mozione – Iraci va in soccorso di Baldassarre – mai ricorre l’ espressione “antiaborto” né mai risulta essere richiesta l’abrogazione di tale legge pur emergendo la non condivisione della soppressione di una vita. Al contrario nella mozione si sottolinea la necessità della corretta osservanza di tale legge».