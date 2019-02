Montanaro vince il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” per Sanremese-Stresa

Sanremo. La prima rete in carriera segnata oggi contro lo Stresa è valsa a Pierluigi Montanaro il premio Agenzia Grandi Vini man of the Match. Il numero 15 biancoazzurro è stato votato uomo partita dai giornalisti della tribuna stampa del Comunale.

“Una grande soddisfazione dopo tanto tempo senza giocare, sono molto contento anche per la squadra che ha trovato la vittoria nei minuti finali – ha dichiarato Montanaro al termine della partita – ho visto la palla che arrivava in area e mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto.

Dedico questo gol a me stesso, dopo tante partite senza giocare non mi sono buttato giù e ho saputo sfruttare bene questa opportunità”.