Minori stranieri trovati a Ventimiglia, Comune stanzia 54mila euro per l’accoglienza

Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia ha assunto un impegno di spesa di € 54.618,00 per l’accoglienza, fino al 30 giugno 2019, di otto “minori stranieri non accompagnati” (MSNA) in diverse strutture.

Nello specifico: € 21.588,00 andranno alla Comunità Educativa Gilardi di Vallecrosia; € 12.750,00 all'”Ancora Casa” di Celle Ligure; € 10.140,00 alla struttura “Pim Pam” di Chiavari e altrettanti alla comunità “La Casa degli Angeli” di Canale, in provincia di Cuneo.

Per ciascun minore la retta giornaliera è fissata a 56 euro.