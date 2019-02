Bordighera. Dopo la facile vittoria sul Sea Basket Sanremo, in settimana gli Esordienti Ranabo 1946 ospitano tra le mura amiche della palestra Conrieri la Pallacanestro Alassio A, team in collaborazione con il S. Bartolomeo al mare. Match subito in discesa per i bordigotti che possono approfittarne per dare più spazio agli atleti 2008 e a chi vuole acquistare maggior fiducia con il campo.

La gara termina con un buon margine di scarto per i padroni di casa. Sabato mattina è la volta della sfida contro la Pallacanestro Alassio B di Fabio Devia, che è costituito da atleti che giocano da più tempo insieme ed hanno maturato maggior esperienza rispetto ai compagni del Team A. È di fatto una sfida che può determinare la vetta della classifica tra la prima e la seconda. Il match si chiude con un 70 a 32 per la Ranabo 1946 che consolida il buon momento del giovanissimo team.

“Giocare quattro gare in cinque giorni, non è sicuramente cosa da poco – commenta a fine gara Gabriele Alessio – . Ieri sera molti miei atleti 2007 sono stati impegnati nella gara del campionato Under 13 Élite con la maglia del BC Ospedaletti e domattina presto saremo diretti a Santa Margherita Ligure.

Un campionato Élite che al momento ci vede uscire sempre sconfitti dal campo ma l’esperienza maturata, la si può apprezzare nel campionato dei pari età. Il risultato di oggi non deve comunque trarre in inganno. I Team alassini si distinguono sempre per la qualità e la preparazione dei propri atleti, complimenti al mio collega per riuscire a far partecipare ben due squadre in questo campionato”.