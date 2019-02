Vallecrosia. Il 26 gennaio presso il Tower Airport Hotel si è svolto il tradizionale Galà dell’equitazione ligure organizzato dal Comitato FISE che ha visto un notevole numero di atleti premiati per la stagione 2018. Anno ricco di soddisfazioni quindi per gli atleti dell’equitazione ligure.

Durante l’evento è stata premiata per lo splendido secondo posto ottenuto ai campionati regionali liguri che si sono svolti presso il centro Country Club di Villanova d’Albenga nella sua categoria, Matilde Mazzulla, 11 anni frequentante la prima media presso I.C.A. Doria di Vallecrosia, con il suo super pony Quotidien de la lande del Centro equestre val Nervia.

Tali risultati sono stati possibili grazie all’istruttrice Greta Garancini e grazie al sostegno di tutti i familiari che l’hanno seguita in questo percorso a dir poco impegnativo. A questo punto non resta che aprire la pagina 2019 per prepararsi alla nuova stagione agonistica sperando che sia positiva come la precedente.