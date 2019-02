Imperia. «Considerato che il 1° febbraio è stato avviato ad Imperia il servizio di raccolta rifiuti con il metodo “porta a porta” e vista l’importanza e l’impatto che ha sulla vita di ciascun cittadino, imprenditore e contribuente imperiese, in conferenza capigruppo è stata presentata la proposta a prima firma M5S e sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza, di inserire all’Ordine del giorno della seduta di venerdì 22 febbraio la “discussione sull’avvio, la gestione, lo svolgimento e le variazioni relative al servizio di raccolta rifiuti porta a porta”».

Lo dichiara la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale Maria Nella Ponte.

«Nel corso della presentazione aggiunge la Ponte – della proposta in sede di commissione ho specificato che in caso di votazione contraria da parte della maggioranza, avremo provveduto a richiedere un Consiglio comunale ad hoc come previsto dal regolamento in presenza di almeno 7 consiglieri che ne facciano richiesta. Mi lascia l’amaro in bocca la presa di posizione del consigliere Ghiglione (Imperia Insiele ndr) che ritiene questa richiesta”un modo per spalmare la marmellata sul pane da parte della minoranza”. Dispiace che non sia colta dalla maggioranza, o almeno da parte di essa, l’importanza dell’affrontare la discussione e l’analisi di un tema così importante per la comunità imperiese all’interno del Consiglio comunale. La proposta è stata approvata e quindi il 22 febbraio il Consiglio comunale affronterà il tema della raccolta differenziata “porta a porta”».