Manca poco alla prima puntata di SanremoYoung, il vincitore del Festival 2019 canterà con i ragazzi

Per il primo appuntamento, dal titolo “Dentro o Fuori”, Antonella Clerici sarà in compagnia di John Travolta e i ragazzi saliranno sul palco con il vincitore di Sanremo 2019: Mahmood. Ad esibirsi saranno venti cantanti scelti, tra più di mille, dalla Commissione Artistica, in dieci sfide a duello votate solo dall’Academy al termine di ogni esibizione, una giuria composta da dieci giurati, volti del mondo della musica e dello spettacolo.

Infine SanremoYoung Orchestra sarà l’ospite protagonista di serata, scelto tra i personaggi della storia del Festival, che potrà decretare lo Showdown, ovvero la possibilità di salvare due o uno dei cantanti a rischio eliminazione. I dieci talenti che passeranno, nelle serate successive si esibiranno soli, in gruppo o in duetto con ospiti e la classifica sarà il risultato del voto combinato di Academy e Televoto. Quest’anno una nuova novità per la seconda edizione: il vincitore o la vincitrice di questa kermesse parteciperà alla prossima edizione di Sanremo Giovani.