Camporosso. L’Urban Theory si aggiudica il Golden Buzzer di Federica Pellegrini a Italia’s Got Talent.

Cinque ragazzi, quattro maschi e una femmina, si sono presentati alle audizioni del talent show prodotto da Fremantle, in onda il venerdì sera su TV8, a Milano. La crew di Camporosso (formata da Davide, il giardiniere; Lorenzo, il barista; Riccardo, l’imbianchino e compositore di musica; Fabiano, il cameriere, e la ballerina Jessica) con la sua esibizione ha mostrato la grande passione per la danza che accomuna ogni membro e ottenuto una standing ovation grazie ad una coreografia eccezionale caratterizzata da elementi di robotica, videogame stile 8-bit e creazioni di mostruose creature con movimenti precisi delle mani e del corpo. La performance ha conquistato il pubblico e i giudici e ha permesso ai ballerini di guadagnare un posto in finale.

“Devo dire fantastici, mi siete piaciuti moltissimo, così precisi - dice Mara Maionchi - Sono imperdonabile, non vi avevo dato credito ma questa cosa mi fa piacere perché per una volta mi sono sbagliata a non dare credito a delle persone che invece sono state eccellenti”.

“Con il fatto che voi fate lavori diversi e vi vedete poco, pure io non credevo tantissimo in voi, però siete stati molto bravi – commenta Frank Matano - Molto bella l’idea di usare molto le mani, perché di solito i ballerini sono fissati con i piedi, invece voi avete ribaltato questa cosa, avete dato spazio alle mani. Molto bravi”.

“Devo dire la vostra precisione, l’originalità, la vostra scelta musicale per me è unica - afferma Claudio Bisio – Ho visto danza, mimo, animali che si muovevano. Sono un po’ spaventato, ho riso, ho provato tanti sentimenti in cento secondi, grazie per questo”.

“A me siete arrivati come un cazzotto nello stomaco, dritti in pancia. E’ stato tutto bello ed emozionante – dichiara Federica Pellegrini - Voi siete il mio bellissimo oro. Aspettavo una crew che facesse una cosa mai vista e voi con le mani avete emozionato tantissimo, lavorate bene perché voglio che vinciate, ci vediamo in finale”. La campionessa di nuoto alla fine ha infatti deciso di schiacciare il pulsantone dorato, a disposizione una volta sola per ogni giudice, per agevolare il talento dei giovani ballerini.