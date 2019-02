Lotta all’abusivismo, francese “pizzicato” con 20 borse dal marchio contraffatto

Ventimiglia. Un cittadino francese di origine magrebina è stato bloccato dalla Polizia all’interno di un locale pubblico con una ventina di borse con marchio contraffatto. L’uomo, un 50enne residente a Nizza, è stato denunciato.

Nella serata di ieri gli agenti del Reparto prevenzione crimine Liguria hanno anche fermato un migrante di 30 anni, che, per non essere identificato, ha cercato invano una via di fuga verso l’alveo del fiume Roya . Dopo gli accertamenti eseguiti negli uffici del commissariato di Ventimiglia, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per l’inosservanza delle norme sui cittadini stranieri in Italia.

Sono caduti nella rete delle forze dell’ordine anche un trentenne tunisino titolare di regolare permesso di soggiorno residente a Genova che aveva tentato, senza successo, di rubare generi alimentari in un negozio del centro e, alle Gianchette, un migrante di 29 anni, non in regola con le norme sul permesso di soggiorno è stato sottoposto alla procedura di espulsione per ordine del questore.

Nella città di confine la Polizia ha effettuato, inoltre, numerosi interventi culminati in tre

segnalazioni di reato all’autorità giudiziaria e due espulsioni.

Negli ultimi cinque giorni il dispositivo di polizia schierato dalla questura di Imperia che coinvolge Polizia di stato, carabinieri, Guardia di Finanza si è occupato di presidiare le principali aree commerciali cittadine: risultato 400 persone controllate e 13 denunce.