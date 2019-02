Lorenzo Rossi dello Judo Club Sakura Arma di Taggia si piazza 7° all’European Cadet Cup di Follonica

Taggia. Altro ottimo risultato in campo internazionale per Lorenzo Rossi, atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., che ha partecipato alla prestigiosa gara del circuito dell’ European Cadet Cup che si è svolta a Follonica e che ha visto in gara molti tra i migliori cadetti europei.

Lorenzo Rossi non ha dimostrato alcun timore nei confronti degli avversari provenienti da altre nazioni, anzi, ha tirato fuori una tale decisione nel combattere da arrivare fino al 7° posto e guadagnare ulteriori punti per la Ranking List Europea.

Il prossimo impegno che Lorenzo Rossi dovrà affrontare sarà la finale del Campionato Italiano Cadetti che si svolgerà ad Ostia Lido il 2 marzo ed alla quale è già qualificato di diritto, essendo medagliato 2018 ed essendo al 1° posto della Ranking List Nazionale Cadetti 2019.