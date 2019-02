Imperia. Domenica 17 febbraio è stata una giornata ricca di impegni per il judo ligure, nel capoluogo infatti si sono tenute due importanti competizioni che hanno visto la partecipazione dei migliori atleti provenienti da tutta la regione.

Al mattino le qualificazioni per i Campionati Italiani della categoria Cadetti (under 18) ha visto in lizza i judoka che ambiscono a staccare un pass per la prossima finale dei Campionati Italiani di categoria che si svolgerà a Lido di Ostia (Roma) i prossimi 2 e 3 marzo.

L’Ok Club di Imperia si presenta con Nicola Saglietto nella categoria al limite dei 46 kg, Davide Berghi e Federico Galletta nei 55 kg, Filippo Giromini nei 66 kg, Tiziano Boggione nei 90 kg, Marta Brignola nei 57 kg e Rachele Petunia nei 63 kg.

Tutti atleti di alto livello che provengono da un intenso periodo di preparazione tecnica ed atletica e che danno vita ad uno spettacolo di alto livello agonistico. A fine mattinata sono quattro gli atleti che si recheranno a Roma a rappresentare la nostra regione, Davide Berghi, Tiziano Boggione, Marta Brignola e Rachele Petunia. Il torneo regionale under 15 inizia nel primo pomeriggio con i ragazzi determinati a emulare le bellissime prestazioni degli atleti più grandi.

L’Ok Club schiera 8 atleti: Daniele Brezza -42 kg, Martina Gilli -48 kg, Dimitar Mihaylov -50 kg, Marco Scarrone e Francesco Greco -55 kg, Martina Giordano e Giada Vassallo -40 kg e Rebecca Marzullo -36 kg. Buoni segnali e buone prestazioni per tutti fruttano a fine serata due medaglie d’oro per Martina Gilli e Martina Giordano, un argento per Marco Scarrone e due bronzi per Francesco Greco e Daniele Brezza.