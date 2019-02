Lo Yacht Club Sanremo organizza la I Coppa Italia 420 e la Regata Nazionale Ranking List

Sanremo. Lo Yacht Club Sanremo organizza a Marina degli Aregai, dall’1 al 3 marzo, la I Coppa Italia 420 e, dal 2 al 3 marzo, la Regata Nazionale Ranking List rivolta alla classe 470.

Verranno disputate 9 prove per la classe 420 e 6 prove per la classe 470, con un massimo di 3 prove al giorno. La regata è valida per le ranking list nazionali delle rispettive classi. È necessario che siano state completate 3 prove affinché la regata sia valida per il circuito Ranking List nazionale.

La regata sarà disputata applicando le regole definite nel Regolamento WS (World Sailing) in vigore. Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV e delle rispettive classi per l’anno in corso ed in particolare per quanto riguarda la visita medica di tipo B (agonistica) come da normativa.

Per quanto riguarda il sistema del punteggio: per la classe 420 sarà scartato il peggior risultato a partire dalla quarta prova disputata valida; mentre per la classe 470 sarà scartato il peggior risultato a partire dalla quarta prova disputata valida. Alla fine saranno assegnati premi ai primi tre classificati assoluti; al primo equipaggio juniores; al primo equipaggio femminile; al primo equipaggio under 17; al primo equipaggio femminile under 17; al primo equipaggio misto.