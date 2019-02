Sanremo. R24 in occasione del Festival di Sanremo cambia location e si sposta nello studio dell’interior design Paolo Tonelli in via Roma 129.

Ospite questo pomeriggio ai microfoni di Renzo Balbo e Giusy Di Martino è lo chef Gianfranco Mercuri che per l’occasione ha parlato della sua grande passione per la pasticceria che è una vera e propria tradizione di famiglia: “Parte dagli anni ’60, mia madre e suo fratello aprirono una pasticceria a Novara. Io fino all’età di 27 anni mi sono dedicato al mondo dei locali notturni, poi la passione mi ha richiamato e ho iniziato a dedicarmi alla produzione di dolci“, racconta.

La presentatrice Giusy Di Martino è stata omaggiata con una creazione che lo scorso anno, lo stesso Mercuri, donò a Michelle Hunziker: si tratta di una scarpa con il tacco realizzata completamente di cioccolato.

Sono numerose le creazioni culinarie che lo chef ha creato nel corso degli anni, tra cui un panettone nato ascoltando le note delle celebri canzoni di Lucio Dalla: “Si può dire che ci ha accompagnato nella lavorazione di questo dolce”, afferma Gianfranco Mercuri.

Per omaggiare questo importante evento musicale che animerà le vie della Città dei Fiori dal 5 al 9 febbraio, la canzone italiana e tutti i protagonisti che si esibiranno sul palco del teatro Ariston, è stato creato invece il dolce “Ranuncolo”, una sinfonia di sapori nata dal mix di cioccolato fondente, bianco e al latte: “Si tratta di un dolce classico composto da tre cioccolati più uno inedito: si tratta di un cioccolato rosa di nome Ruby, dal gusto fruttato, tutto da assaggiare“.

“Spero di avere l’opportunità do fare assaggiare mio dolce a tanti sanremesi. Per il prossimo anno abbiamo già in mente qualcosa di particolare, ma non si può anticipare nulla, sarà una sorpresa. Stiamo però lavorando sui prodotti del territorio da inserire nel dolce“, ha concluso lo chef Mercuri.