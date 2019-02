L’istituto comprensivo Sanremo Levante incontra Rocco Mangiardi

Sanremo. Nei giorni scorsi le classi terze della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Sanremo Levante hanno incontrato Rocco Mangiardi.

Il testimone di giustizia ha raccontato ai ragazzi la sua storia di coraggio e libertà, opponendosi all’illegittima richiesta di “pizzo” da parte della ‘ndrangheta e testimoniando, quale vittima di estorsione, al processo contro la più potente cosca mafiosa di Lamezia Terme.

Gli insegnanti: “E’ stato un incontro intenso, coinvolgente e molto istruttivo, che ha visto i nostri ragazzi partecipare non solo come uditori ma anche come intervistatori, dando vita ad un interessante ed educativo scambio di opinioni.

Tale incontro corona il percorso didattico-formativo sui temi della legalità che vede impegnati i nostri alunni fin dalla scuola dell’infanzia, convinti che il rispetto delle regole, dell’altro, dell’ambiente e delle diversità siano i cardini imprescindibili per formare dei futuri cittadini attivi e consapevoli.

La nostra scuola, infatti, collabora già da diversi anni con l’Associazione Libera di Imperia, partecipando a laboratori, incontri formativi, dibattiti ed iniziative sul territorio, non ultima l’incontro con Don Ciotti dello scorso dicembre“.

Il prossimo appuntamento si svolgerà il 21 di marzo a Pian di Nave con la celebrazione delle vittime innocenti delle mafie e il corteo degli studenti della Provincia.