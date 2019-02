L’Imperia a Vado per iniziare al meglio un ciclo terribile

Imperia. Neroazzurri al “Chittolina” (calcio di inizio ore 15) per iniziare al meglio il ciclo di ferro, contro Albenga in casa nel “clasico”, poi di seguito Rivarolese, Cairese e Genova calcio, tutti impegni (derby con gli ingauni a parte) a contro le dirette avversarie per il primo (che dista un solo punto) o secondo posto valido per gli spareggi.

“La partita è di cartello -dice il direttore sportivo Tore Sassu – cercheremo di fare risultato“.

Mister Pietro Buttu recupera Costantini e Martelli ma perde Fazio per squalifica . In avanti la coppia Castagna-Mella.

Tra gli avversari c’è da tenere d’occhio Edo Capra, oggetto del desiderio del mercato estivo e poi di quello invernale. La delusione per il mancato approdo dell’ex finalese sulle sponde dell’Impero si dice sia stato alla base della decisione di Denis Muça di lasciare il ruolo di “responsabile” della prima squadra.

Arbitra sarà Riccardo Dasso, assistenti Andrea Raimondo e Sandro Trunzo, tutti della sezione di Genova.