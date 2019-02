Limone Piemonte, vacanza a tutto tondo all’altezza di un hotel al Residence Limone Aparthotel

Limone Piemonte. Scopri come prenderti una tregua dalla frenesia della vita caotica della città nella quiete e nel confort in piena libertà. Se all’hotel preferisci l’autonomia di un appartamento devi provare il Palace Aparthotel che ti offre l’opportunità di una vacanza a tutto tondo con tutta una serie di servizi all’altezza di un hotel, quali: reception e a disposizione degli ospiti 24 ore su 24, palestra, area relax e area giochi –baby room-, sala TV, due ascensori, terrazza solarium, roof garden, attrezzature per disabili, internet Wi Fi gratuito, uso gratuito della lavanderia e stireria, deposito sci, garage ed altro ancora! Il tutto nella comodità della sua location in pieno centro paese.

Il Residence Limone Aparthotel è un’offerta di vacanza in residence adatta a tutti, offre monolocali, bilocali e meravigliosi chalet! Per offrire alla clientela e agli amanti della montagna – sportiva e non – un’accoglienza calorosa, lo staff del Limone Palace è pronto ad accogliervi e a rispondere a tutte le vostre domande.

Accedendo al sito www.limonepalace.com è possibile avere una panoramica delle varie tipologie di appartamenti e camere a disposizione oltre che scoprire le tariffe e i servizi dedicati.