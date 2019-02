Liguria Popolare sostiene Sergio Tommasini: “Fiducia per il progetto di una Sanremo diversa”

Sanremo. “Colgo l’occasione – scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini - per ringraziare i consiglieri regionali Andrea Costa e Gabriele Pisani di Liguria Popolare che ieri sono venuti a trovarmi al point.

Li ringrazio molto per il sostegno ricevuto, sinonimo di fiducia nel progetto che il centro destra unito sta portando avanti per una Sanremo diversa. Nelle prossime settimane non mancherà la visita del presidente nazionale, l’ex ministro Maurizio Lupi“.