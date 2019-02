Le “Iene vegane” a due passi dal Festival di Sanremo, “Dare voce a chi non ce l’ha”

Sanremo. Le Iene vegane sfilano per dare voce a chi non viene fatto parlare. Una decina di attivisti vegani dell’Associazione Iene Vegane hanno manifestato questo pomeriggio in via Matteotti davanti alla statua di Mike Bongiorno, a poche ore dalla finale del 69°Festival della Canzone Italiana.

La manifestazione pacifica si è spostata dal teatro Ariston fino al cinema Centrale. I manifestanti, con maschere di animali, “armati” di chitarre senza corde e microfono senza amplificatore, hanno gridato per dare voce a chi non ce l’ha. “Con questa manifestazione vogliamo ricordare il silenzio di chi non viene fatto parlare”.