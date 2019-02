Lavoro ed occupazione, Liguria nel baratro: è terzultima su 279 regioni dell’Unione Europea

Genova. Ancora brutte notizie per la nostra regione. Dopo che un report sul 2018 di “Italia Oggi”, basato su dati elaborati dall’Università Sapienza di Roma, aveva collocato la provincia di Imperia tra gli ultimi posti d’Italia per qualità della vita, tocca ora ad Eurostat dire che tutta la Liguria è in crisi. Nello specifico parlando di lavoro ed occupazione.

Secondo il report basato sul’aumento o meno degli occupati, sulle 279 regioni dell’Unione Europea la Liguria si piazza al terzo posto tra quelle dove il tasso di occupazione è calato, con il -1.9%. Al primo posto un’altra italiana: la Basilicata con il -2.7%. Al secondo la regione inglese della Cumbria: -2.4%. I dati che Eurostat ha elaborato e diffuso si basano sul tasso di occupazione su base regionale nel 2017