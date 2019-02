«Lavoriamo per accogliere le richieste di tutti»: l’assessore Biale replica a Consiglio

Sanremo. Polemiche sullo spostamento dei banchi degli ambulanti nel periodo in cui il mercato annonario è sottoposto ai lavori di ristrutturazione.

Alle dure dichiarazioni di Antonino Consiglio di Fratelli d’Italia, replica l’assessore Barbara Biale: «Non stiamo correndo ai ripari da nessuna parte. Non si faccia credere che i commercianti dell’annonario e gli ambulanti sono tutti arrabbiati. Posso garantirle – l’assessore al commercio si rivolge a Consiglio – che abbiamo avuto tante attestazioni di gratitudine per quello che stiamo facendo.

Per quanto riguarda le regole dettate dal piano della sicurezza, stiamo lavorando per trovare una soluzione anche per i 25 operatori ambulanti che hanno i propri banchi nel lato posteriore dell’annonario e che sono stati più penalizzati dall’avvio dei lavori di ristrutturazione straordinaria.

Con le organizzazioni che li rappresentano c’è un costante contatto. Stiamo andando a dare soluzioni concordate con tutti, compresi coloro che hanno protestato per ottenere una posizione alternativa di piazza Eroi».