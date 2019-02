Sanremo. Laura Chiatti e Michele Riondino sono stati gli ultimi ospiti della seconda serata della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Hanno cantato “Un’avventura”.

Hanno colto l’occasione per pubblicizzare il film dedicato a Lucio Battisti che li vedrà protagonisti al cinema dal 14 febbraio. Una romantica storia diretta da Marco Danieli e raccontata sulle meravigliose note delle canzoni del noto cantante, compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano.

“E’ un film non su Battisti, ma esistono le storie e i personaggi” - anticipa Michele Riondino. “E’ un’avventura che non è un’avventura, è una travolgente storia d’amore. Esce il giorno di San Valentino, è un film non solo per le coppiette ma anche per i singoli” – dice Laura Chiatti.

La trama è ambientata negli anni ’70 e parla di una giovane e ribelle, Francesca (interpretata da Laura Chiatti), che ha girato il mondo seguendo l’onda della liberazione sessuale. Quando torna al paesello natio, è una persona completamente diversa dalla ragazzina dalle bionde trecce e gli occhi azzurri che ricordava il suo vicino di casa Matteo (interpretato da Michele Riondino), da sempre innamorato di lei. Il romantico percorso che Matteo intraprende per conquistare Francesca diventa la scusa per ripercorrere, attraverso spettacolari coreografie e una delicata regia, i più grandi successi musicali di Battisti e Mogol.