L’attore sanremese Enzo Mazzullo nel cast del film “EasyLiving”

Sanremo. L’attore sanremese Enzo Mazzullo, collocato a ruolo nel film: “EasyLiving” dei fratelli Orso e Peter Miyakawi, nel personaggio di “Christian” . Il casting, per ciò che riguarda Mazzullo, è avvenuto in Taggia, presso la sede del Teatro Banchero, occasionalmente. L’attore doveva presentarsi in provino su parte a Torino, ma vista la vicinanza comoda, ha partecipato a Taggia.

“Inizialmente, vista la mia fobia per le iniziative di zona, avrei preferito andare a Torino, ma trattandosi di un provino su parte, ho preferito Taggia” . Felice e lusingato di prendere parte al film, Mazzullo si prepara a girare le sue scene nel mese di marzo dove interpreterà uno dei ruoli principali, sarà il dottor Christian, medico sportivo francese, caduto in disgrazia per aver aiutato clandestini a passare il confine.

“Un ruolo che mi ha entusiasmato parecchio”, dice l’attore, “nel contesto del provino, che era rigorosamente su parte, ho subito stabilito un legame con il personaggio, poi, leggendo l’intera sceneggiatura, me ne sono particolarmente affezionato al punto di dargli un accento specifico francese di zona”. Alcune riprese, verranno girate nella vicina Francia, ma Mazzullo girerà quasi sempre a Torino. Ricordiamo che, a livello cinematografico, Mazzullo è presente in due serie televisive, a teatro è impegnato con La compagnia “A tutti quelli” di Albisola e per suo conto, debutterà ad aprile con il suo spettacolo “Tableaux Vivant”.