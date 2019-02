L’Asdtt Arma di Taggia ospita un concentramento della serie B femminile

Taggia. Domenica 17 febbraio l’ASDTT Arma di Taggia ha ospitato per la seconda volta un concentramento della Serie B femminile.

In quest’occasione, la penultima della stagione agonistica in corso, le “giubbe rosa” hanno dovuto affrontare le altre due formazioni imperiesi presenti nel loro girone, il Regina Sanremo e il GSTT Bordighera. Nella prima partita, iniziata in tarda mattinata, la formazione di casa era composta da Silvia, Rosaria e la giovanissima Anna, reduce dall’esordio in serie D2 della sera prima. Il risultato finale è stato tutt’altro che favorevole, un netto 0-4 senza aver conquistato nemmeno un set.

Dopo una breve pausa per recuperare le forze, Silvia e Rosaria sono tornate in campo insieme a Sophie per la sfida col GSTT Bordighera. Purtroppo anche la secondo partita ha avuto esito negativo, con una sconfitta meno netta rispetto alla precedente; il punto per la formazione di casa è stato realizzato da Silvia che, pur essendo in svantaggio di due punti, e’ riuscita a ribaltare il risultato vincendo 3-2.

“Nonostante le avversarie fossero di un livello superiore, in alcuni casi anche di molto, tutte e quattro le nostre giocatrici hanno sfidato il timore di scendere in campo e si sono messe in gioco dimostrando lo spirito giusto per togliersi delle soddisfazioni in futuro continuando a praticare questo sport – fa sapere ASDTT Arma di Taggia - Ora si ricomincia il lavoro in palestra, in preparazione dell’ultimo appuntamento con la serie Nazionale a San Lorenzo al mare”.