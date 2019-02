Bordighera. Il Comitato Regionale del CSI Liguria, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Imperia e con l’ASD Bordighera Nuoto, ha organizzato la 3° prova regionale del IX° circuito di nuoto del CSI Liguria e la prova unica del V° circuito Special Swimming per atleti con disabilità fisiche e intellettivo-relazionali, che si è svolta domenica 17 febbraio 2019 presso la piscina comunale “E. Biancheri“ in via Diaz.

Le società che hanno partecipato alla manifestazione sono state: Gesco Nuoto Alassio, Matuziana, Bordighera Nuoto, Rari Nantes Savona, Spezia Nuoto, An Savona, Polisportiva Integrabili, Crocera Stadium, S.C. Millesimo con una consistente partecipazione complessiva di circa 205 atleti iscritti.

Anche in questa occasione il CSI ha voluto ripetere la bellissima esperienza di ospitare nel Circuito Regionale di Nuoto, gli atleti speciali appartenenti alla società Polisportiva Integrabili di Sanremo, Gesco Nuoto Alassio, Crocera Stadium e S.C. Millesimo. Ragazzi pieni di grinta, entusiasmo e voglia di dare il massimo che con i loro splendidi allenatori e accompagnatori, hanno raccolto i frutti e hanno ricevuto le loro meritatissime medaglie per ogni categoria di appartenenza.

Il IX° Circuito Regionale di Nuoto ha visto premiati i primi 4 atleti maschi e femmine classificatisi nei primi 4 posti per ogni categoria e trionfatrice assoluta è stata la Asd Bordighera Nuoto, 2° classificata la società Gesco Nuoto Alassio e 3° classificata la società Spezia Nuoto.

“Ad onorarci della loro presenza, per un cordiale saluto ed un buon augurio a tutti gli atleti durate la manifestazione, il sindaco della città di Bordighera, Vittorio Ingenito, l’assessore allo Sport, Stefano Gnutti, e l’assessore alle Manifestazioni, Melina Rodà. Per la consegna dei premi agli atleti e società partecipanti, ci hanno onorato della loro presenza l’assessore Marzia Baldassarre e Angelo Tripodi e Gianluca Gazzano.

Vogliamo ringraziare la Sport Management, società che gestisce l’impianto sportivo di Bordighera, che ci ha anche gentilmente messo a disposizione la struttura con i propri addetti responsabili. Al termine delle premiazioni è stata presentata la delegazione di rappresentanza del CSI Liguria, composta da ben 85 atleti totali, di cui 22 appartenenti alla categorie dei diversamente abili, e ben 22 elementi della Asd Bordighera Nuoto, che rappresenteranno la Liguria ai Campionati Nazionali di Nuoto, che si terranno a Lignano Sabbiadoro, dal 22 al 26 maggio. Vogliamo inoltre segnalare che alla manifestazione hanno dato preziosa collaborazione e supporto la Federazione Cronometristi della sede di Imperia e i Giudici di Gara della F.I.N. della Liguria.

L’assistenza medica è stata assicurata dalla Croce Rossa di Bordighera. Vi diamo appuntamento al prossimo X° Circuito Regionale di Nuoto anno 2019/2020 ancora più numerosi. Sul sito nei prossimi giorni potrete trovare le classifiche dei circuiti. Sulla pagina Facebook : Bordighera Nuoto sono disponibili tutte le foto” – fa sapere l’Asd Bordighera Nuoto.