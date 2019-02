L’Ariston si rifà il trucco per le serate di SanremoYoung

Sanremo. L’Ariston cambia scritta per le serate di SanremoYoung.

Il teatro annuncia l’inizio del talent show cambiando la sua scritta in “SanremoYoung” dopo avere tenuto per tutto il periodo del Festival quella di “69° Festival della Canzone Italiana”. L’Ariston è sempre pronto ad entrare in sintonia con ogni evento che si presenta ed ora accoglierà i cantanti della kermesse giovanile.

E’ tutto sistemato quindi per vedere in diretta dal palco matuziano i giovani cantanti che si esibiranno ogni venerdì a partire dal 15 febbraio, con cinque appuntamenti live trasmessi in prima serata su Rai Uno a partire dalle 21.25.