Sanremo. Tutto pronto per domenica 24 febbraio quando, a partire dalle 10, si svolgerà la seconda edizione della “Sanremo Urban Trail” (SUT) su un percorso interamente urbano di 10km con dislivello di 500m.

“Un’occasione importante che unisce sport e cultura e porta 200 corridori a percorre alcuni dei luoghi più caratteristici della città, con l’aggiunta quest’anno del parco di Villa Ormond con un passaggio suggestivo nelle sale che ospitano l’istituto di diritto umanitario”, ha commentato l’assessore Eugenio Nocita.

“Il trail running – spiega il promotore Fabio Carota – è una specialità a metà tra l ’alpinismo e la corsa che raccoglie moltissimi appassionati. Si tratta di correre nella maggior parte dei casi in montagna e vanta competizioni che superano i 200km e 20000m di dislivello.

Una su tutte, la UTMB, “Ultra Trail” del Monte Bianco. Ecco, con questo spirito ho deciso di organizzare una piccola manifestazione che rappresenti, in piccolo, quello che si svolge spesso lontano dai riflettori. H0 pensato, come già accade per la Urban Downhill, di avvicinare la gente a questa magnifica disciplina, capace di creare un legame tra le persone e la natura”.

La partenza è prevista alle 10, davanti al Teatro Ariston.

In partenza, atleti di altissimo livello come Pablo Barnes, Fausto Parigi e Kevin Zambon.

E’ possibile iscriversi tramite la pagina facebook dell’evento o direttamente il pomeriggio di sabato 23 febbraio in piazza Borea D’Olmo dalle 15 alle 19.30.

Per chi non corre ma ama camminare e desidera conoscere meglio la Pigna, è prevista anche una 5km con una guida che accompagnerà i camminatori e illustrerà i vari luoghi fra cui Porta San Giuseppe, Porta Santa Maria, piazza Cisterna, piazza Capitolo, piazza Cassini, San Siro e altri.

Un ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale è stato fatto agli organizzatori dell’evento da parte dei consiglieri Mario Robaldo e Giovanna Negro.