La sinistra di Sanremo sceglie Giorgio Tubere: “Con la forza dell’unità andremo al ballottaggio”

Sanremo. Giorgio Tubere, ex direttore in pensione dell’Hospice per malati terminali che si trova al secondo piano della casa di riposo Borea, ha accettato l’incarico di rappresentare la sinistra composta dai partiti di Rifondazione e Sinistra Italiana, oltre all’associazione Sanremo Insieme, nella veste di candidato sindaco alle prossime amministrative di primavera.

L’annuncio ufficiale è avvenuto questo pomeriggio presso la Federazione Operaia.

“Siamo tutti molto soddisfatti di essere riusciti a raggiungere e convincere una persona come lui per questo tipo di candidatura, commentano Romano Lupi, il consigliere Fabio Ormea e il segretario di Rifondazione Enzo Jorfida. Ben rappresenta il profilo che ci eravamo prefissati quando avevamo fatto i primi incontri. Il nostro progetto ha la sua base nell’unità della sinistra e grazie proprio a Giorgio questo risultato è stato raggiunto.

Non ci vogliamo porre limiti – spiega Tubere – non chiedetemi chi appoggeremo al ballottaggio. Tommasini e Biancheri sono espressioni del centrodestra. Speriamo di aggregare intorno a questa lista tante persone. Al ballottaggio andremo noi.

Nel 2014 sono andato a votare la coalizione di Biancheri. A metà mandato ha rigirato le carte in tavola”.

Fasce deboli e servizi alla persona, ambiente e cemento, sicurezza equa e umanità. Saranno questi i punti fondanti del programma elettorale della lista civica “Città bene comune”.