La Sanremese è pronta per la trasferta a Milano, Youssef Sadek: “Andiamo per vincere”

Sanremo. Youssef Sadek, classe 1999, è un giovane rinforzo per la Sanremese.

Nato a Bologna, ha mosso i primi passi nelle selezioni giovanili del Mezzolara. Poi, nel 2017, il trasferimento alla Primavera della Virtus Entella e ora fa parte della squadra biancazzurra: “Giocare alla Sanremese è una cosa molto positiva perché è una piazza importante - afferma - Siamo al secondo posto, c’è molta visibilità ed è una squadra dove i giovani hanno tutte le opportunità per fare bene”.

“Ci stiamo preparando nei migliori dei modi, abbiamo iniziato la settimana e proveremo tutte le cose per affrontare la partita nei migliori dei modi – afferma il giovane centrocampista in vista della partita di domenica contro Milano City - Non abbiamo nessun timore, né dubbio, noi andiamo in campo per vincere. Il morale della squadra è sempre uguale, lavoriamo allenamento dopo allenamento per vincere domenica: questo è l’obiettivo”.