Sanremo. Il Festival di Sanremo è ormai alle porte, in città fervono i preparativi per accogliere al meglio i numerosi turisti in arrivo e la Pasticceria e caffetteria San Romolo non si fa trovare impreparata.

Il maestro pasticcere Andrea Setti ha dato vita ad una prelibatezza culinaria il cui scopo è quello di rendere omaggio a questo evento simbolo che ha reso la città di Sanremo celebre nel mondo. Si tratta di una pralina di cioccolato al latte di Valrhona, top di gamma a livello mondiale, arricchita con essenza di rosa.

“L’idea nasce dal desiderio di dedicare un prodotto artigianale a un’eccellenza della nostra città qual è il Festival della canzone italiana e abbiamo deciso di creare qualcosa che la richiamasse anche in campo gastronomico. Il nome che abbiamo scelto è “Sinfonia n°69″, per ricollegarci al tema musicale e al numero dell’edizione della manifestazione canora”.

La scelta dell’essenza di rosa non è casuale, infatti come spiega Paolo Marelli, proprietario della pasticceria: “E’ stata scelta per mantenere il legame territoriale e omaggiare il mondo floricolo delle nostre zone“.

La pralina è già disponibile presso il punto vendita di via Carli 6 e sarà una limited edition che tutti i golosi potranno degustare durante la settimana dedicata alla kermesse sanremese. “La nostra intenzione è di riproporre un dolce particolare anche il prossimo anno“.