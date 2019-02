Sanremo. Si chiama Federica Chichi, ha solo 14 anni, ed è la vincitrice della terza edizione di Top Voice, concorso canoro organizzato a Sanremo dalla Dany Animation di Daniele Capozzucca.

Ieri sera l’atto finale del concorso ospitato nella prestigiosa sede del Club Tenco negli ex magazzini merci della vecchia stazione ferroviaria, a due passi dal mare, gremito in ogni ordine di posti da tifosi, parenti e amici, e anche da qualche talent-scout, tante persone che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno agli emozionati finalisti.

Erano sedici i rimasti in gara, i superstiti di selezioni e semifinali, che si sono esibiti proponendo cover di vario genere, anche molto diversi tra loro. Non è stato un compito facile quello che è toccato alla giuria guidata da Vittorio De Scalzi, uno dei fondatori dei New Trolls, con al suo fianco anche la cantante Monia Russo e il cantautore Massimo Schiavon, oltre ad alcuni rappresentanti di Riviera24.it e R24, il quotidiamo on-line la radio Fm della provincia di Imperia che hanno ricoperto il ruolo di media-partner dell’evento.

La performance di Federica Chichi ha messo d’accordo tutti, giuria, pubblico in sala e organizzazione, e nessuna contestazione si è sollevata al momento della proclamazione ma solo una standing-ovation per la giovanissima allieva dell’insegnante di canto Emanuela Gaslini, una delle colonne della storica scuola di musica Ottorino Respighi di Sanremo.

Ecco i vincitori dei Trofei:

– 1º classificato – Federica Chichi

– 2º classificato - India Giordano

– 3º classificato – Dennis D’Agostino

I premi:

Premio della critica – Anastasia Bottita

Premio Simpatia - Diletta Genovese

Premio Dany Animation - Letizia Modesti

Premio miglior Interpretazione - Patrizia Casato

Premio Presenza scenica – Valentina Oriti

Miglior miglior Cover – Alessandro Casto

Premio talento 2019 – Marco Genovese

Premio speciale – Michael Brusco

Premio Rolling Stone – Gabriella Magro

(Foto di Gianni Lari)