Juniores eccellenza, i convocati nerazzurri per la sfida contro il Vado

Imperia. Sfida molto difficile per Bordero e compagni che, questo pomeriggio sabato 16 febbraio alle 16, affronteranno il Vado capolista del campionato Juniores Eccellenza. Una classifica molto corta: i nerazzurri al momento si trovano in quinta posizione con 26 punti, distano meno sei lunghezze dal Serra Riccò, quarto in classifica con 32 punti, ed un vantaggio dalla zona play-out di tre punti.

Un gruppo molto folto a centro classifica: Imperia 26, Albenga 25, Cairese 25, Loanesi 25, Arenzano 25, Varazze 23.

Servirà una vera impresa per i ragazzi guidati da mister Casella che affronteranno una vera corazzata, quale è il Vado, primo in classifica con 47 punti.

Di seguito i convocati di mister Casella:

Meda M., Comiotto, Lanteri D., Berisha, Meda R., Zottolo, Negro, Bordero, Zanchi, Zeka, Piccardo, Pelliccione, Minasso, Di Cianni, Pellegrino, Baroni.