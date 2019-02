Juniores Eccellenza, i convocati dell’Imperia per la trasferta ad Albenga

Imperia. Il diciottesimo turno del campionato Juniores Eccellenza vede i nerazzurri impegnati in trasferta contro l’Albenga.

Nella partita d’andata i giovani draghetti riuscirono ad imporsi, tra le mura amiche, per due reti a zero. La formazione ingauna arriva a questo incontro reduce dalla sconfitta contro la Sestrese (4-2) mentre i nerazzurri arrivano dalla bella vittoria contro la Rivarolese (5-1) maturata sul verde manto dello stadio “Nino Ciccione”. La classifica vede distanziate le due giovani formazioni solamente da tre lunghezze, l’Imperia è in sesta posizione con 25 punti mentre Albenga in settima posizione con 22 punti.

I convocati nerazzurri:

Meda, Comiotto, Manitto, Correale, Meda R., Delice, Semeria, Negro, Fatnassi, Zanchi, Piccardo, La Porta, Pelliccione, Lanteri L., Di Cianni, Pellegrino, Zeka.