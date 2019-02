Imperia. Domenica 24 febbraio 35.000 ragazzi e ragazze si sfideranno contemporaneamente nelle palestre di tutta Italia per il campionato più tradizionale e innovativo riservato ai giovanissimi: Join the Game, il primo Campionato Nazionale di Basket 3vs3 che la FIP ha riservato alle categorie Under 13 e Under 14 maschili e femminili.

Innovativo perché saprà portare i riflettori per un’intera domenica solo sui giovanissimi; tradizionale, perché le partite conservano ancora il sapore degli scontri 3 contro 3, tipici dei playground, cose d’altri tempi, che ritornano.

Domenica quindi, in 35.000 giocheranno, come regolamento vuole, senza l’aiuto e la regia di un coach ma auto gestendosi, e animeranno svariate palestre in ogni provincia d’Italia; l’obiettivo sarà quello di qualificarsi per la seconda tappa del Torneo, la Fase Regionale, prevista domenica 24 marzo.

Le 80 squadre più forti d’Italia si giocheranno il tutto e per tutto alle Finali Nazionali 2019, che si svolgeranno nel weekend del 18 e 19 maggio. Ma in realtà il vero obiettivo del torneo, è da sempre, da sedici lunghi anni, quello di coinvolgere il numero più alto di ragazzini possibile, di farli divertire e, almeno per una volta all’anno, farli giocare

senza le direttive del proprio allenatore.

“Domenica assisteremo ad una vera e propria jam session – spiega il delegato provinciale FIP Marco Gavioli – una festa che unisce sport e socializzazione. Join the game è anche un modo nuovo, più semplice e informale, per fare assaggiare il basket a ragazzi e ragazze che magari domani potranno essere dei giocatori anche professionisti o ancora dei campioni. L’auspicio è che il basket 3 contro 3 possa diffondersi tra i giovani e nei campi da gioco.

Domenica 24 sarà una bella giornata all’insegna del basket e del divertimento leggero per una modalità di gioco

che viene dal playground americano e che speriamo prenda sempre più piede anche in Italia. La fase provinciale è organizzata dal Comitato Provinciale FIP in collaborazione con la Società Rari Nantes Bordighera. La palestra Conrieri è pronta all’invasione dei giovani cestisti fieri di rappresentare la propria società di appartenenza, che si sfideranno in una splendida giornata di sport, per centrare la qualificazione alla fase regionale; saranno presenti 26 squadre con oltre 100 giocatori/trici presenti.

Ogni squadra è composta da 4 giocatori o giocatrici, di cui tre impegnati in campo e un cambio sempre pronto ad entrare. Le partite di Join the Game non prevedono interruzione del cronometro, quindi anche la rapidità delle scelte, dei cambi e delle rimesse saranno decisive per la vittoria, e tutto sarà in mano ai giocatori”.

In Provincia di Imperia andrà in scena alla Palestra Conrieri, via Pelloux a Bordighera.

 Mattina – dalle 9:15 categoria Under 13 Maschile (nati 2006-2007)

 Pomeriggio – dalle 14:30 categoria Under 14 Maschile (nati 2005-2006), Under 14Femminile (nate 2005-2006- 2007) e Under 13 Femminile (nate 2006-2007-2008).