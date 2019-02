In vendita i biglietti per la prima puntata di SanremoYoung

Sanremo. Sono disponibili i biglietti per poter partecipare alla prima puntata di SanremoYoung. Per poterli richiedere ed avere i posti per vedere la prima puntata del talent show bisogna informarsi tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PUBBLICO.AGMEDIA@VIRGILIO.IT.

I ticket sono disponibili solo per maggiorenni e l’ingresso è gratuito a chi avrà prenotato. L’entrata per lo spettacolo è prevista per le 20. La trasmissione andrà in onda su Rai 1 venerdì 15 febbraio in diretta dal Teatro Ariston con la conduzione di Antonella Clerici e il super ospite John Travolta.

Sarà presente inoltre una giuria VIP del mondo dello spettacolo, illustri ospiti e tanti talentuosi partecipanti che si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra. I posti sono limitati e le richieste devono essere inviate una sola volta.