In gruppi da tre lungo i sentieri del Parco del Beigua, l’olio DOP Riviera Ligure corre con Three for Team

Imperia. Ad Arenzano l’olio DOP Riviera Ligure corre con Three for Team, l’evento caratterizzato dalla corsa in gruppi da tre lungo i sentieri del Parco del Beigua.

Domenica 17 febbraio la partecipazione potrebbe superare ogni record: 15O squadre iscritte per complessivi 450 atleti. Si parla di squadre perché è in effetti una gara a squadre. Si corre in tre, insieme. Nessuna staffetta, ma corsa di gruppo, come quando ci si allena, ma in questo caso facendo gara, sostenendosi e giocando in modo tattico sulle andature. L’organizzazione è tale per cui ogni squadra avrà una denominazione goliardica autorizzata dalla giuria e avrà anche la possibilità di abbigliarsi in modo affine al nome del trio. Confermata la presenza anche di molti atleti di alto livello nazionale ed internazionale impreziosisce il momento.

Un evento che permette di promuovere il territorio nel modo migliore, coniugando l’euforia della corsa con la conoscenza dei luoghi e delle loro eccellenze. L’olio DOP Riviera Ligure, nel contesto, sarà presente con una valenza particolare. Non solo biglietto da visita, piacevole ricordo nei premi elargiti a fine gara, ma anche presenza nei punti di ristoro lungo il percorso.

Insieme alla focaccia genovese appena sfornata dai fornai arenzanesi e al Pesto Party con pasta al pesto artigianale dei F.lli Sacco di Pra’, l’olio DOP Riviera Ligure sarà l’ambasciatore della Liguria presso tutti i partecipanti. Apporto nutritivo, vitamine e antiossidanti naturalmente presenti in un prodotto della terra ligure non potranno che essere di grande aiuto a chi la terra ligure la percorrerà con grande impegno e volontà. In fondo, un ideale unione con l’olivicoltore che su questo territorio spende la sua fatica. Three for Team rappresenta una tappa di avvicinamento verso Alvi Trail 2019 in programma a giugno sull’Alta Via dei Monti Liguri.