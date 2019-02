Imperia. Una storia a lieto fine, quella di Kinder e Klaus, due cagnolini rimasti chiusi in auto stamani nel parcheggio di largo Nannolo Piana. A liberarli, dalla “prigione” dove si erano chiusi schiacciando il pulsante che fa scattare le sicure dell’auto con una zampina, sono stati i vigili del fuoco e il prosciutto.

Tutto è iniziato poco dopo le 11, quando il conducente della Opel ha lasciato l’auto in sosta con il motore acceso per ritirare un pacco. All’interno i due cagnolini, Kinder e Klaus. Vedendo il padrone allontanarsi, i due cani forse si sono agitati e con una zampata hanno fatto scattare le chiusure di sicurezza dell’auto: lo stesso padrone ha sentito un click “sospetto”, è tornato indietro e ha subito capito che i suoi cuccioli erano rimasti chiusi dentro.

Per Kinder e Klaus si sono mobilitati un fabbro e i vigili del fuoco del distaccamento di Imperia. Dopo circa mezz’ora di tentativi, alla fine un pompiere è riuscito a schiacciare il tasto per riaprire l’auto nello stesso momento in cui la piccola Klaus lo stava schiacciando con la sua zampina attirata da una fetta di prosciutto sventolata davanti al finestrino, che i cani, come raccontato dal padrone, sanno già aprire e chiudere a loro piacimento.