Imperia, serie di furti in regione Massabovi. Cani mettono in fuga i ladri

Imperia. La scorsa notte ignoti hanno preso di mira un caseggiato in regione Massabovi nel quale sono entrati dopo aver divelto una lunga recinzione per poi rubare all’interno di un’autorimessa. I ladri sono poi entrati anche in un appartamento, fortunatamente vuoto in quanto utilizzato come deposito dai parenti di un’anziana deceduta.

Non contenti, i malviventi sono entrati in un secondo appartamento. Qui, approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno rovistato ovunque, persino all’interno delle prese elettriche, sospettando che potesse esserci nascosto del denaro. Avrebbero sicuramente provato a entrare in altre abitazioni, se non fossero stati messi in fuga da tre cani di razza American Staffordshire, che, probabilmente avendo fiutato gli sconosciuti, intorno all’una e trenta hanno iniziato a ringhiare. L’inquilina ha così fatto uscire i cani e acceso anche le luci. Facendo un giro nei dintorni, la donna si è accorta dei furti e ha avvertito le forze dell’ordine.