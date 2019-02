Imperia, riuscita la conferenza dedicata allo scultore e pittore Maragliano

Imperia. Grande successo di pubblico per la conferenza “Maragliano, genio conteso tra bancalari, scultori e pittori” che si è svolta venerdì 15 febbraio nella sala conferenze della sede di Via Strato 2 (ex Caserme Crespi) dell’Archivio di Stato di Imperia.

Luca Leoncini, direttore delle Collezioni del Museo di Palazzo Reale di Genova, ha presentato la mostra “Maragliano 1664-1739. Lo spettacolo della scultura in legno a Genova”, allestita negli spazi del Teatro del Falcone nella splendida cornice di Palazzo Reale, visitabile fino al 10 marzo.

La sala conferenze dell’Archivio di Stato si è riempita di persone curiose di scoprire, o riscoprire, questo straordinario artista: partendo dal semplice spunto della presenza tra le carte dell’Archivio di Stato di Imperia – Sezione di Sanremo, di un regolamento dell’arte dei “bancalari”, datato 1680, il pubblico è stato coinvolto in un affascinante viaggio in questa forma d’arte, la scultura lignea, fortemente presente e radicata nel nostro territorio, di cui Maragliano è sicuramente uno dei più alti esponenti.

“Un sentito grazie, da parte dell’Archivio di Stato di Imperia, va a Luca Leoncini per averci fatto dono del suo tempo, della sua grande competenza e passione nella divulgazione.

I nostri ringraziamenti, infine, al pubblico intervenuto, che ha dimostrato il suo apprezzamento per l’intervento con molte domande e richieste di approfondimento: un feedback positivo anche per l’Archivio di Stato di Imperia, che spera così di rinnovare il proprio ruolo di centro di aggregazione culturale per la città e il territorio“.