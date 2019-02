Imperia. Nelle giornate di lunedì e martedì 18/19 febbraio, alla presenza dei responsabili della U.C. Sampdoria, si è svolto il I ° raduno dei giovani calciatori per le categorie Esordienti 2006, 2007.

Sono stati convocati, in base alle norme federali, circa sessanta ragazzi: trenta per la leva 2006 e trenta per la categoria 2007. Sotto l’occhio vigile dei professionisti della società blucerchiata, i ragazzi sono stati attentamente visionati sia sotto il profilo tecnico e tattico che sotto il profilo comportamentale.

Il responsabile Mariano Vacca si è dichiarato soddisfatto dello svolgimento del raduno e dell’impegno profuso dai

ragazzi considerando anche il fatto che si trattasse di una prima esperienza così impegnativa. Con l’occasione Mariano Vacca ringrazia a nome suo e della società, ASD Imperia, tutte le società che partecipanti al progetto permettendo la presenza dei loro tesserati. Il raduno è stata una bellissima esperienza da ripetersi al più presto.