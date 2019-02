Imperia, Maurina Strescino torna senza punti dalla trasferta di Santa Margherita Ligure

Imperia. Torna senza punti la Maurina Strescino dalla trasferta di Santa Margherita Ligure.

Una gara dai due volti quella giocata dalle bianco-azzurre. Una prima frazione vinta con autorevolezza dalle imperiesi (25/22), il secondo set condotto sempre in testa fino al (20/16) quando Giordano e compagne subiscono la reazione delle padrone di casa che si portano prima sul punteggio di parità, per poi chiudere a loro favore la frazione di gioco (25/22).

Sfumato il secondo set, che sembrava ormai chiuso a favore delle “maurine”, genera troppa ansia tra le fila delle imperiesi che non riescono a ripetere il bel gioco fatto vedere nelle prime due frazioni di gara. Sabato 9 febbraio il campionato osserverà un turno di riposo per riprendere il 16 febbraio alle 18 al Palasport di Zona San Lazzaro, dove andrà in scena il derby con le sanremesi delle Grafiche Amadeo.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

14^ Giornata (1^ di Ritorno) 02/02/19

Tigullio Volley Project – Maurina Strescino IM 3 – 1 (22/25-25/22-25/10-25/17)