Imperia. C’è anche l’assessore alle Politiche Sociali del comune di Imperia, Luca Volpe, tra i firmatari della proposta di legge del Popolo della Famiglia per l’introduzione del reddito di maternità. L’iniziativa prevede l’assegnazione di 1000 euro al mese per otto anni alle madri italiane che si occupano in via esclusiva dei figli.

“È una proposta che riafferma il valore fondamentale della famiglia nella nostra società come sancito dalla Costituzione”, commenta l’assessore Volpe.