Imperia. Si è svolta questa mattina nella sede dell’Unione Industriali ad Imperia una riunione tra l’assessore regionale Marco Scajola, accompagnato dall’architetto Tomiolo, responsabile dell’urbanistica regionale e dal geometra Claudio Rapetto funzionario del demanio marittimo, e gli operatori dei cantieri navali imperiesi. L’oggetto dell’incontro era quello di fare il punto sulle nuove disposizioni nazionali in tema di demanio e per confrontarsi sulle semplificazioni in materia edilizia ed urbanistica adottate dalla Regione Liguria, semplificazioni che interessano il comparto. Ha dichiarato l’assessore Scajola: “Questi incontri sono importanti per avere un confronto diretto con gli operatori del settore e condividere con loro le problematiche e le esigenze del comparto. Come settore urbanistica della Regione ,siamo intervenuti per semplificare la burocrazia e facilitare autorizzazioni che permettano a questo importante ambito di essere produttivo e di operare al meglio”.