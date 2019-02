Imperia, la Rari Nantes scende in vasca alla Cascione contro Firenze Pallanuoto

Imperia. La Rari Nantes scende in vasca alla Piscina comunale Felice Cascione, oggi (sabato 2 febbraio) alle 18.30. Ospite della contesa sarà Firenze Pallanuoto che contenderà il match valido per la quarta giornata di Serie B maschile. Ad arbitrare sarà Capobianco.

I giallorossi cercano i primi punti in campionato e ritornano tra le mura amiche per cancellare la brutta sconfitta patita contro Arenzano, due settimane fa. I ragazzi di Fratoni, in settimana, hanno così sostenuto delle sessioni più intensive di allenamento, scendendo in acqua anche all’alba.

La direzione della gara sarà affidata al signor Capobianco: l’ultimo precedente con l’arbitro risale ad un anno fa, quando la Rari battè SaFa2000 in casa. Alla piscina Cascione fa ritorno Vittorio Foroni: ex e, prima di tutto, amico giallorosso. Il portiere è uno dei punti di forza della formazione toscana e non sarà facile superarlo. ‘Vitto’ ha lasciato un ottimo ricordo ad Imperia dove si è distinto per la sua professionalità, oltre che per la cordialità: nei suoi tre anni alla Cascione, ha raggiunto tre volte la salvezza tra le quali anche le epiche finali Play-out contro Payton Bari del 2012. Foroni riabbraccerà Mister Fratoni, prima compagno di spogliatoio poi allenatore, capitan Rocchi, bomber Somà e Raffaele Ramone.

Per la sfida di oggi, Fratoni recupera tutti gli effettivi. Ecco i 13 chiamati per il match:

Filippo Rocchi (Capitano), Federico Merano (portiere), Andrea Somà, Raffaele Ramone, Niccolò Maglio, Giacomo Fratoni, Gianluca Lombardi, Leon Kovacevik, Rikardo Merkaj, Tommaso Russo, Andrea Pedio, Jarno Spano, Vincenzo Mirabella.