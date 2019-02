Imperia, in arrivo la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Calata Cuneo

Imperia. Pattinare sul ghiaccio nella splendida cornice di Calata Cuneo a Imperia. Sarà possibile farlo per un mese intero, dal 10 febbraio al 10 marzo, grazie a una pista di pattinaggio su ghiaccio naturale che sarà allestita sul porto di Oneglia. L’iniziativa dell’imprenditore Danilo Castagna è realizzata in collaborazione con il comune e la Go Imperia. Sono previsti i seguenti orari di apertura: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 24.

“È un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco e che riteniamo sarà accolta con entusiasmo dagli imperiesi”, commenta l’assessore a Commercio e Turismo, Gianmarco Oneglio. “Sono già state siglate convenzioni con alcune scuole e sulla pista saranno presenti dei maestri per i primi passi dei bambini. Sarà sicuramente suggestivo pattinare sul ghiaccio in uno dei luoghi più belli di tutta la città”.

Nel corso del mese è prevista anche una festa in maschera con evoluzioni sul ghiaccio. Si terrà sabato 23 febbraio dalle ore 18 per i bambini e dalle 21 per gli adulti.