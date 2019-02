Imperia, Il Codacons incontra investitori e risparmiatori della banca

Imperia. Il Codacons dopo l’incontro su Carige indetto a Genova, ha deciso di fare il bis anche nel capoluogo dell’estremo Ponente fissando una assemblea degli investitori della banca che si terrà mercoledì 20 febbraio alle ore 13 presso la Sala Congressi del Museo dell’Olivo di via Garessio a Oneglia.

I legali del Codacons, che come noto sul caso Carige hanno lanciato una azione risarcitoria collettiva, incontreranno i risparmiatori della banca per illustrare le iniziative giudiziarie avviate allo scopo di far ottenere ad azionisti e obbligazionisti il rimborso totale dei propri investimenti, oltre al risarcimento del danno subito, e raccoglieranno le adesioni degli utenti all’azione legale.

Il Codacons ricorda che mancano pochi giorni alla scadenza del termine per aderire all’azione.