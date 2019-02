Imperia, ha preso il via il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti

Imperia. Ha preso il via regolarmente e si sta avviando in maniera graduale il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Di fatto, in questi primi giorni, ci sarà una convivenza tra il vecchio sistema stradale e il porta a porta, che ha comportato nella giornata odierna un lavoro su doppio turno, per il quale il ritiro dei mastelli in alcuni punti della città è avvenuto con tempistiche più lunghe rispetto a quelle previste a regime.

Da lunedì prenderà il via il piano di rimozione dei cassonetti stradali, che procederà per aree della città. L’amministrazione comunale ringrazia i tanti cittadini che hanno dimostrato collaborazione sin dal primo giorno e gli operatori della Teknoservice per il loro impegno.

L’invito agli imperiesi è di segnalare eventuali criticità al fine di permettere la messa a punto del servizio e, per chi non lo avesse ancora fatto, di recarsi presso i due infopoint per il ritiro dei kit per la raccolta differenziata.

In riferimento agli abbandoni irregolari che stanno avvenendo nei pressi delle isole ecologiche in via di rimozione, l’Amministrazione comunale richiama a un corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità indicate, segnalando che è stato potenziato il servizio di controllo sul territorio.

Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti rappresenta una svolta significativa per Imperia, che porrà la città in linea con realtà modello in tema di gestione dei rifiuti sul panorama nazionale.